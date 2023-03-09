6Şubat’ta ilk depremin yıktığı yerlerden biri Adıyaman merkezdeki 69 odalı Grand İsias Otel oldu. Artı Gerçek internet sitesi muhabiri Dinçer Gökçe, 65 kişiye mezar olan otelle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosu’nun hazırladığı ön rapor ve tanık ifadelerini yayımladı.

6 Şubat'ta, saat 04.17’de meydana gelen ilk depremin yıktığı yerlerden biri Adıyaman merkezdeki 69 odalı Grand İsias Otel oldu. Deprem anında, otelde ikisi personel toplam 88 kişi bulunuyordu. Resepsiyon görevlisi Zeynel Can, canını kurtarırken, mesai arkadaşı İsmail Ayvaz enkaz altında kaldı. İki çocuk babası Ayvaz’ın cansız bedenine beş gün sonra ulaşıldı. Otel enkazında kalan, KKTC’den turnuva için gelen sporcu ve tur rehberi de dahil toplam 65 kişi öldü.

İNŞAATINDA DA BİR İŞÇİ ÖLMÜŞ

Grand İsias Otel’e ilişkin soruşturma dosyasına Artı Gerçek ulaştı. Dosyaya göre, otelin inşaatına 1990'lı yıllarda başlandı. Müteahhitliğini, otelin sahibi Ahmet Bozkurt yaptı. 1995 yılına gelindiğinde otel inşaatında ölümlü iş kazası yaşandı. Bir işçinin ölümü sonrası otel inşaatı 2001 yılına kadar durdu.

AĞUSTOS 2002’DE HİZMETE AÇILDI

Ancak aynı yıl otel inşaatı kaldığı yerden devam etti. Ağustos 2002’de de 4 yıldızlı otel, İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık AŞ adına kayıtlı olarak hizmete açıldı. Ahmet Bozkurt’un (72) sahibi olduğu otelin bağlı olduğu şirkette, çocukları ve eşi de belli oranlarda hissedar oldu.

KAMU BANKASI FİNANSE ETTİ

2018 yılına gelindiğinde otelde kapsamlı bir tadilat yapıldı. Tadilat harcamaları, kamuya ait Kalkınma Yatırım Bankası’nın sağladığı kredi ile yapıldı. Soruşturma dosyasına da giren iddiaya göre bu dönemde, otelin sekizinci katı da kaçak olarak yapıldı.

DEPREM ANINDA VİLLADAYDILAR

Dosyaya göre, depremin olduğu esnada otel sahibi Ahmet Bozkurt ile oğlu Mehmet Fatih Bozkurt (48), Adıyaman’da, yan yana bulunan villalarında yaşıyordu. Bozkurt’un bir diğer oğlu Efe Bozkurt ise (31), depremden birkaç gün önce tedavi için eşi ile Ankara'ya gitmişti.

HABERİ, OTEL MÜDÜRÜ VERDİ

Yerle bir olan otel enkazının başına ilk giden isimlerden biri Haziran 2022’de Grand İsias’ta müdür olarak işe başlayan Cuma Tofan (34) oldu. Tofan’ı depremden 28 dakika sonra Ankara’da bulunan Efe Bozkurt aradı. Tofan, Bozkurt’a, “Yoldayım. Otele doğru gidiyorum” dedi. Tofan, otelin önüne geldiğinde ise Efe Bozkurt’u arayarak “Otel yerle bir olmuş” haberini verdi. Tofan’ın ifadesine göre, ikili bu sırada ağladı.



İLK SORUSU ‘KİMSE KURTULDU MU’ OLDU

Enkaz başına ilk giden bir diğer isim ile vale İbrahim Kaya (42) oldu. Kaya’yı, depremden saatler sonra arayan kişi, otel sahibi Ahmet Bozkurt oldu. Bozkurt'un, Kaya’ya sorusu “Otelden kimse kurtuldu mu?” şeklinde oldu. Bozkurt devamında Kaya’ya, “Sizde bir şey var mı” sorusunu yöneltti.

OĞLU ENKAZ BAŞINDAYDI

İfadelere göre, otel sahipleri Ahmet Bozkurt ile oğlu Mehmet Fatih Bozkurt, depremden 2 gün sonra enkaz başına geldi. Bazı ifadelere göre ise, Mehmet Fatih Bozkurt, ilk günden itibaren enkaz başındaydı. Grand İsias Otel’in enkazındaki kişilerin kurtarılması çalışması sürerken 9 Şubat günü, ilginç bir trafik yaşandı.

DAMAT AKRASAY’A GÖTÜRDÜ

Bozkurt Ailesi’nin Aksaray’da çalışan damatları A. Y. Ö., arkadaşları ile birlikte 8 Şubat’ta Adıyaman’a geldi. Bu kişiler, 9 Şubat günü, üç-dört araçtan oluşan konvoy ile şehri terk etti. Aksaray’da yaşayan kızları Ş. Ö.’in evine doğru yol alan konvoydaki araçların birinde Ahmet Bozkurt eşi U. Bozkurt ile oğlu Mehmet Fatih Bozkurt yer aldı.

JANDARMA: ADIYAMAN’DAN KAÇTILAR

Baba oğul Bozkurtlar 15 Şubat günü Kocaeli Gebze’de polise teslim oldu. Ankara’da bulunan Efe Bozkurt da 16 Şubat günü, Ankara Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Bu kişiler, soruşturmayı yürüten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosu’na sevk edildi. Soruşturma dosyasına giren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nın fezlekesine göre de otel sahiplerinin, depremden sonra kentten kaçtıkları bilgisi yer aldı.

‘DEMİRİ İSKENDERUN’DAN GETİRTTİM’

Ahmet Bozkurt ve iki oğlu ise, savcılık ve sulh ceza hakimliği sorgularında, otelin yıkılmasına, bitişik haldeki üç binanın domino taşı şeklinde devrilmesinin neden olduğunu öne sürdü. Otel inşaatını kendisinin yaptırdığını belirten Ahmet Bozkurt, inşaata kullanılan demirleri de İskenderun'dan getirttiğini söyledi. Bozkurt, ön inceleme raporunun ise hatalı olduğunu öne sürdü.

'ÜZÜNTÜDEN İNŞAATA ARA VERDİM'

Bozkurt, 1995’te meydana gelen ölümlü iş kazası sonrası, inşaata 6 yıl ara vermesini “üzüntüden” şeklinde ifade etti. Bozkurt ile iki oğlu 24 Şubat günü, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan tutuklandı. Öte yandan, Ahmet Bozkurt’un eşi U. Bozkurt’u (67) yanı sıra kızları B. A. (46), S. Z. (42), Ş. Ö.’in (45) de soruşturmanın şüphelileri olduğu anlaşıldı.

EN ÜST KAT KAÇAK' İDDİASI

Soruşturma dosyasına, şikâyetçi olarak ifadesi giren isimlerden biri ise Ayşe Fatma Ayvaz (28) oldu. İki çocuk annesi Ayvaz’ın eşi İsmail Ayvaz’ın cansız bedenine, depremden beş gün sonra ulaşıldı. Sorumlulardan şikâyetçi olduğunu belirten Ayvaz, eşinin, 10 yıldır anılan otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Ayvaz, ilk depremde yerle bir olan otelin en üst katı olan sekizinci katın kaçak olduğu bilgisini aldığını kaydetti.

ÖN RAPOR: ‘KİRİŞLERDEKİ DONATILAR ZAYIF’

Soruşturma dosyasına giren ‘Olay yeri ön inceleme ve keşif tutanağında’ otel kirişindeki donatıların az olduğu kaydedildi. Tutanakta, bodrum katın üst döşemelerinde ise tali kirişlerin bulunmadığı belirtildi.