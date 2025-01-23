Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin’den acı haber geldi. Şevval’in yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Bolu’daki otel yangınında konakladığı 12’nci kattan babası ile konuştuğu esnada atlamaya karar veren 25 yaşındaki genç kız hayat mücadelesini kaybetti.
Yangından kurtulmak için 12. kattan atlamıştı
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında yeni bir acı haber geldi.Bartın’da yaşayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.
Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.
Ağır yaralandı
Ağır yaralanan Şevval, yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Yangınla ilgili ihmaller zinciri ise araştırılıyor.