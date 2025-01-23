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Yangınla ilgili ihmaller zinciri ise araştırılıyor.

Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında yeni bir acı haber geldi.Bartın’da yaşayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.

Yangından kurtulmak için 12. kattan atlamıştı

Kartalkaya'daki yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kurtuldu

Kartalkaya'daki yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kurtuldu

Bolu’daki otel yangınında konakladığı 12’nci kattan babası ile konuştuğu esnada atlamaya karar veren 25 yaşındaki genç kız hayat mücadelesini kaybetti.

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