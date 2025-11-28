Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis’in Türkiye’yi muhatap alarak KKTC ile Cumhurbaşkanı Erhürman’ı yok saymaya çalışmasına sert tepki gösterdi.

Gülbahar, “Gerçekçi ol, haddini bil Nikos; Geçmişten ders çıkar. Eğer birilerine güvenerek haddini aşmaya devam edersen gün gelir sıkıntı yaşar, yaşatırsın” dedi.

Aziz Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Rum Lider’in Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcisi KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı muhatap almak yerine Türkiye’yi doğrudan muhatap almasının kabul edilemez bir tutum olduğunu belirtti.

“Rum Lider’in bu yaklaşımı, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini hiçe sayan, provokatif ve yanıltıcı bir girişimdir. Tufan Erhürman, Ada’daki iki egemen devletten biri olan KKTC’nin Cumhurbaşkanıdır ve bu gerçeği herkes hazmetmek zorundadır. Aksi takdirde, her kes kendi yoluna gidecek iki Devlet arasında yapılması gereken işbirliği yapılamayacaktır.

Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve haklarını yok sayan her girişimin bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Türkiye ve KKTC, barışçıl ve yapıcı bir tutum sergilemeye devam edecektir; ancak haklarımıza yönelik her ihlal girişimine karşı kararlılıkla yanıt verecektir. Rum Lider’in provokatif ve tek taraflı tutumları, sadece Ada’daki barış ve istikrarı değil, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeyi de tehdit etmektedir. KKTC ve Türkiye, haklarını koruma iradesinden asla taviz vermeyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a çağrımız, Rumların barış dilinden anlamadıklarını, Kıbrıs’ta gerçeklere dayalı bir anlaşma istemediklerini bile bile onlarla fazla vakit kaybetmemesi; Devletimizin sorunlarının giderilmesine, halkımıza , gençlerimize uygulanan spor, ulaşım, siyasi ve kültürel temas ambargolarının aşmasına ağırlık vermesidir.”