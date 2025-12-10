Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, amacın; müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik koşulların yaratılması olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapacağı görüşmeleri çok kritik olarak nitelendirdi.

Hristodulidis, bu görüşmelerin ilkinin, Cumhurbaşkanı Erhürman’la birlikte Antropoloji Laboratuvarı’a yapacakları ortak ziyaret olduğunu belirtti.

Erhürman ile burada, ortak bir mesaj göndermek istediğini belirten Hristodulidis, ortak ziyaretin dışında, yıllardan sonra, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi huzurunda iki lider arasındaki ortak görüşmenin de bulunduğuna dikkati çekti ve bu görüşmeye “Crans-Montana’da kaldığı yerden, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların nasıl oluşturulacağı” amacıyla gideceğini ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında “özlü müzakerelerin başlamasına olanak tanımayan, iki devlete dayalı çözüm tezi nedeniyle 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iki buçuk yıl kaybedildiğini” iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bu özlü konuya yaklaşılmasını umut ettiğini ifade eden Hristodulidis, , Güven Yaratıcı Önlemleri, özellikle BM Sekreteri ile uzlaşmaya varılanları yerine getirmeye kendilerinin ve kendisinin hazır olduğunu söyledi.

Görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin özlü çalışmaya paralel olarak birkaç yeni fikrinin de bulunduğunu söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs Türk liderinin ortaya koyduğu koşullarla ilgili soru üzerine, Kıbrıs sorununa ilişkin ön koşulun bulunmadığını, özellikle müzakere konularına dayanan konularda ise ön koşulun olamayacağını ifade etti.

Bu önkoşulların, bir sonraki çok taraflı toplantıyı engelleyip engellemeyeceği şeklindeki soru üzerine ise Hristodulidis, tüm bunları görüşmeye, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının nasıl oluşturulacağını ele almaya gideceklerini söyledi.

Gazete, haberinin yorumsal kısmında, Kıbrıs sorunu takvimindeki bir sonraki randevuların kritik olduğuna dikkati çekerken tüm olasılıkların yeni yıl olarak gösterdiği bir sonraki genişletilişmiş gayriresmî toplantının yapılıp yapılmayacağının bu görüşmelere bağlı olacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca dikkatlerin, yarın liderlerin, Holguin huzurunda gerçekleştireceği görüşmeye de çevrildiğini, Holguin’in Kıbrıs’ın ardından Atina, Ankara ve Londra’yı ziyaret edeceğini belirtti.