Güldür Güldür Show'un "Mehtap"ı Meltem Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

30 Ocak'ta nişanlanan çift, mart ayında sade bir törenle evlenen Meltem Yılmazkaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Müzisyen Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren Güldür Güldür'ün Mehtap'ı anne oldu.

Meltem Yılmazkaya, İspanya'da doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.