Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, mesai arkadaşını silahla rehin aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

KADIN PERSONELİ SİLAHLA REHİN ALDI

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: OLAY KONTROL ALTINDA

Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada güvenlik önlemleri nedeniyle üniversiteye giriş ve çıkışların kontrollü şekilde sağlandığı kaydedildi.