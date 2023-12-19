AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece saat 23.13'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Aynı bölgede önceki

gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olan Vali Alper Tanrısever, gerçekleşen depremlerin can ve mal kaybına neden olmadığını belirtti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi.

Naci Görür sosyal medyadan şunları ifade etti:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."