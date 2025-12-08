Gümüş, gün içinde yüzde 1,4’e kadar geriledi. Daha önce cuma günü görülen ons başına 59,3336 dolarlık rekor seviyeye bir dolar yaklaştı. Geçen hafta, gümüş destekli borsa yatırım fonlarına yaklaşık 590 tonluk giriş yaşandı. Bu, Temmuz’dan bu yana en güçlü haftalık ETF girişleri olurken, yatırımcıların rallinin devam edeceğine olan inancını da gösterdi.

Geçtiğimiz haftanın büyük bölümünde gümüşün 14 günlük göreli güç endeksi (RSI) 70 seviyesinde sert dalgalandı. 70 seviyesinin üzeri genellikle “aşırı alım” olarak yorumlanıyor. RSI, pazartesi günü 68,5 seviyesindeydi.

Global X Management’ta Sidney merkezli yatırım analisti Justin Lin, “Mevcut ralli köpüklü görünüyor ve bireysel yatırımcılar bir miktar momentum kovalamaya başladı” dedi.

Gümüş, bu yıl değerini iki kattan fazla artırarak, altının yaklaşık %60’lık yükselişini geride bıraktı. Son dönemde ise ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentileriyle ivme kazandı. Swap işlemi yapan yatırımcılar, Fed’in yılın son toplantısında çeyrek puanlık bir indirimi neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Faiz getirmeyen değerli metaller için bu durum destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

Singapur saatiyle 11:11 itibarıyla gümüş, yüzde 0,8 düşüşle 57,8853 dolar/ons seviyesine geriledi.