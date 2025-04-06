Alithia gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) göre görüşmede geçiş kapıları ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görüştüğü diğer konuların ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Mayınlar

Öte yandan Simerini gazetesi ise, liderlerin görüştüğü konulardan biri olan mayınların temizlenmesi konusunda bazı “tuzaklar” bulunduğunu yazdı.

Gazete, tanksavar mayınlarının Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerlerinin daha az sayıda olduğu bölgelerde bulunduğunu ve herhangi bir kriz durumunda Türk tanklarının geçişini engellemek için konulduğunu kaydederek, örneğin eğer “Luricina” (Akıncılar) bölgesinde mayınlar temizlenirse, Birleşmiş Milletler'in keyfi bir şekilde kendi hattını, ara bölgedeki savunma yapılarını da içine alacak şekilde güneye çekmesi yüzünden mayınları temizlenmesinin RMMO’nun ilerletilmiş pozisyonunun daha da sorgulanmasına yol açacağını yazdı.

Mayınlardan arındırılacak ilk bölgenin Dali köyü yakınlarında bulunduğunu kaydeden gazete, bu mayınların Türk tanklarının Akıncılar’dan Dali’ye, oradan da Nisu köyüne ilerlemesini engellemek üzere yerleştirildiğini belirtti.

Gazete, mayınlardan arındırılacak ikinci bölgenin de, Türk mekanize birliklerinin Lefkoşa-Larnaka yoluna ilerlemesini engellemek üzere “Kokkinovrisis” tepesi boğazına yerleştirilen mayınlar olduğunu yazdı.