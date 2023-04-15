Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki tüketicilerin yalnızca elektrik üretimi için değil, elektrik üretiminden dolayı açığa çıkan sera gazı için de para ödediklerini yazdı.

Gazete, fosil yakıtla elektrik üretiminin hava kirliliği yarattığını ve sera gazı ortaya çıktığını kaydederken, 2021 yılında 165 milyon 223 bin, 2022 yılında da 247 milyon 961 bin Euro ödendiğini belirtti.

Haberde, 2021 yılında Güney Kıbrıs’tan atmosfere 3,077,688 ton, 2022 yılında ise 3,099,004 ton sera gazı salındığı ifade edildi.