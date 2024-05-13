Fileleftheros gazetesi “Yaz, Boş Barajlarla Geliyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs genelindeki barajların doluluk oranı açısından görüntüsünün hayalkırıklığı olduğunu yazdı.

Barajlardaki su seviyesinin, çok düşük ve yarıdan az olduğunu yazan gazete, geçen yıl yüzde 68 olan doluluk oranının yüzde 44.8'e düştüğünü belirtti.

Gazete, Su İşleri Dairesi’nin verilerine dayanarak barajların toplam su kapasitesinin 290 milyon metreküp olduğunu, şu andaki miktarın ise 130.2 milyon metre küp şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın en büyük barajı olan Kuri’de, kapasitesinin yüzde 38.4’üne denk gelen 44.1 milyon metre küp su bulunuyor. Kuri geçen yıl ise yüzde 63.3 oranında doluydu.

Kuri, Kalavasos, Lefkara, Arminu, Polemidya ve Ahna barajlarındaki toplam doluluk oranı, geçen yıl yüzde 63.3 iken bu yıl yüzde 40.8 seviyesine düştü.

Baf bölgesindeki barajların doluluk oranı yüzde 52.4 iken geçen yıl bu rakam yüzde 77 düzeyindeydi.

Evretu, Argaka, Pomos ve Ay.Marina barajlarının doluluk oranı bu yıl yüzde 52.1, geçen yıl ise yüzde 74.5 kaydedildi.

Habere göre Güney Lefkoşa bölgesindeki barajların doluluk oranı bu yıl yüzde 50.3, geçen yıl ise yüzde 93.5 oldu.