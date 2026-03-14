Havalimanı uçuş programlarına göre iptaller özellikle İsrail, Lübnan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı seferlerde yoğunlaştı.

LARNAKA HAVALİMANI’NDA ÇOK SAYIDA İPTAL

Larnaka Havalimanı’nda Bahreyn’den Gulf Air, Beyrut’tan Cyprus Airways ve Tel Aviv’den Israir tarafından gerçekleştirilen bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Ayrıca Air Haifa’nın Hayfa bağlantılı seferleri, Abu Dabi’den Wizz Air uçuşu ile Londra Heathrow’dan planlanan bir varış da iptal edilen uçuşlar arasında yer aldı.

Larnaka’dan yapılması planlanan kalkışlarda da benzer güzergâhlarda iptaller yaşandı. Bahreyn, Beyrut, Tel Aviv, Hayfa ve Abu Dabi’ye yapılacak bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Bu hatlar arasında planlandığı gibi gerçekleşen tek seferin ise British Airways’in Londra Heathrow uçuşu olduğu kaydedildi.

BAF HAVALİMANI’NDA İPTALLER SINIRLI

Baf Havalimanı’nda ise iptaller yalnızca Hayfa bağlantılı uçuşlarla sınırlı kaldı.

Öte yandan Londra Gatwick’e EasyJet ve Ryanair tarafından gerçekleştirilen seferlerin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

YOLCULARA UYARI

Yetkililer, seyahat etmeyi planlayan yolculara uçuş saatlerinde değişiklik yaşanabileceği uyarısında bulunarak, güncel bilgilerin havayolu şirketleri veya seyahat acenteleri aracılığıyla kontrol edilmesini tavsiye etti.

Ayrıca Larnaka ve Baf havalimanlarına ait canlı varış ve kalkış bilgilerinin Hermes Airports’un internet sitesi üzerinden takip edilebileceği belirtildi.