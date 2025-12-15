PGM’den yapılan açıklamaya göre Polis Genel Müdürlüğü, sivil hizmet kadrolarında görev yapacak bilgisayar operatörleri için münhal ilanı yayımladı.

Açıklamada, PGM Sivil Hizmet Kadrolarında yer alan bilgisayar operatörü kadrosu Teknisyen Hizmetleri Sınıfında görev yapacak toplam 35 kadın ve erkek adaylardan başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Başvurular, 15-23 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacak.

Adaylar başvuru formunu, Polis Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edebilecek. Başvuru sonrası aday numaraları SMS ile bildirilecek.

Açıklamada müracaatçıların süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi http://www.polis.gov.ct.tr adresini takip edebilecekleri kaydedildi.

Aranan genel koşullar şöyle:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak. (23 Aralık 2025 tarihi itibarıyla)

c) Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak. (En az Lise dengi bir okuldan mezunu olmak)

d) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

e) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak. (Çocuk yaşta işlenen ve silinmiş olan suçlar dahil)

f) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak. (Erkek adaylar için 23 Aralık 2025 tarihi itibarıyla),

g) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak. (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, Disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak.

h) Polis Genel Müdürlüğünce önceden ilan edilen vücut ölçülerine sahip olmak.

Aranan özel koşullar ise şöyle:

a) Bir teknik ortaöğretim kurumunun göreceği hizmetle ilgili bölümünü bitirmiş olmak veya bir teknik ortaöğretim kurumunu veya liseyi bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

b) İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak;

c) İyi derecede İngilizce bilmek.

d) Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müspet ve güvenilir olmak;

e) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

f) Erkeklerde boy itibariyle 163 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 168 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak;

g) Kadınlarda boy itibariyle 158 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak;

h) F ve G. maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.