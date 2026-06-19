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Özellikle donmuş gıda ve balıklarda yüzde artış oranı yüzde 6,3’e ulaşırken sıvı yağda yüzde 5,1, konserve et yüzde 5,4, kahve yüzde 5,8, bebek mamaları yüzde 5,1, yumurta yüzde 5, un yüzde 4,9 oranlarına varan artışlar kaydedilirken sebze fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Haravgi gazetesi, derneğin tespitlerine yer vererek, Mayıs ayında en yüksek artışın sucuk, jambon gibi işlenmiş et gıdalarında gerçekleştiğini, bu kalemlerdeki ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 6,4’lük artış yaşandığını belirtti.

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