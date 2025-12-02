Michael Graley, eşi Yvonne ve ailesiyle Güney Kıbrıs’ta geçirdiği tatilin son günlerinde bacağındaki bir kramp nedeniyle kendini rahatsız hissetmeye başladı. Aile, tedbir amaçlı Paralimni’deki hastaneye başvurdu.

Ancak hastaneye vardıktan yalnızca birkaç dakika sonra kapı açıldı ve doktor yaşlı adamın öldüğü bilgisi ailesine verildi.

Yvonne, ne olduğunu anlamaya çalışırken eşinin cansız bedeninin otopsi için alındığı bilgisi verildi. Aile, yaşadıkları şoku henüz sindiremeden cenazenin İngiltere’ye gönderilmesini beklemeye başladı.

İKİNCİ ŞOK İNGİLTERE'DE GELDİ

Cenaze İngiltere’ye ulaştığında yetkililer ölüm belgesini inceledi. Sertifikada herhangi bir ölüm nedeni belirtilmediğini gören görevliler, durumu şüpheli bularak ikinci bir otopsi yapılmasına karar verdi.

Bu kez aileye verilen bilgi, ilkinden çok daha ağırdı. Michael Graley’nin kalbi vücudunda değildi. Raporda, "Kalp çıkarıldığı için ölüm nedeninin belirtilmediği." ifade edildi. Aile, anlam veremediği bu durum karşısında ikinci kez yıkıldı.

KALP, ARAŞTIRMA MERKEZİNE GÖNDERİLMİŞ

Güney Kıbrıs makamları, Graley’nin kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı. Ancak bu açıklama acılı aile için soruları daha da çoğalttı. Michael’ın kızı Hayley, “Cevaplara ihtiyacımız var.” diyerek yaşadıkları öfkeyi dile getirdi.

İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Ofisi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yürütülen incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: NTV