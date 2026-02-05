Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Baf Belediye Başkanı Fidonas Fidonos ve “Lefkoniko” (Geçitkale) Belediye Başkanı Pieris Yipsiotis’in görevlerinden uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

Gazete, Fidonos hakkında cinsel saldırı, Yipsotis hakkında ise aile içi şiddet konulu soruşturma yürütülmesi ve suçlu bulunmaları durumunda cezalarının 3 yıldan fazla hapis öngörmesi sebebiyle mevcut yasa gereği görevlerinden alındıklarını yazdı.

Bir kadının "Fidonas’ın kendisine 10 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu" yönünde polise ifade vermesi sebebiyle soruşturma kararı alındığını yazan gazete, Yipsiotis’in ise aile içi şiddet konusunda ikinci kez şikayette bulunulduğunu belirtti.

Gazete, belediye başkanlarının görevlerinin başkan yardımcıları tarafından yürütüleceğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise Fidonos’un dün polis eşliğinde belediye ofisine giderek kişisel eşyalarını aldığını aktardı.