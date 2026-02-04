Politis’in Rum Tapu Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, toplam bin 275 taşınmaz mal satışı gerçekleşen 2025 Ocak ayına göre 2026'nın aynı ayında yüzde 11 artış meydana geldi. Bu oran Aralık 2025’te yüzde 24, aynı yılın kasım ayında yüzde 9’du.

En büyük artış yüzde 25 ile (318) Baf kazasında gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde Baf kazasında el değiştiren taşınmaz mal sayısı 255 idi.

Anılan dönemde taşınmaz mal satışındaki artış oranları Mağusa bölgesinde yüzde 23 (bir önceki yılın ocak ayında 56, bu yılın ocak ayında 69), Larnaka’da yüzde 11 (259 ve 288), Lefkoşa’nın Rum kesiminde yüzde 5 (276 ve 291) ve Limasol’da yüzde 4 (429 ve 445) olarak gerçekleşti.

2025’in tamamında ülke genelinde 18 bin 114 taşınmaz mal satış işlemi gerçekleştirildi ve 15 bin 797 satış işlemi yapılan 2024’e göre yüzde 15 artış kaydedildi.