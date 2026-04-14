Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, polisin açıklamasına dayanarak binanın yıkılmasına neden olan koşulların araştırılması için bir soruşturma grubu kurulduğunu yazdı.

Habere göre polis herhangi bir kişi hakkında cezai kovuşturma gerektirip gerekmediğini belirlemek için araştırmaların ciddiyet ve sorumlulukla sürdüğünü belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde Larnaka’ya bağlı “Ay. Anna” (Akhisar) bölgesinde, 18 Şubat 2026’da Kıbrıs Türk malı olan bir evin yatak odası duvarının yıkıldığını, olayın basına yansımadığını yazdı.

Dört kişilik ailenin yaşadığı evde, şans eseri felaketten dönüldüğünü yazan gazete olay sırasında, aile fertlerinden bazılarının mutfak, bazılarının ise dışarda olduğunu belirtti.