Fileleftheros “Su Meselesi: Rezervler Kırmızıda” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde, Rum Su İşleri Dairesi’nde 2026-28 dönemi için su yönetim planı oluşturulması için yapılan toplantıda “su sisteminin güvenli kabul edilebilmesi için barajlardaki doluluk oranının yüzde 35’in altına düşmemesi gerektiğine” dikkat çekildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Su İşleri Dairesi’nin oluşturduğu raporda son yağışlarla birlikte barajlara akan su miktarının çok sınırlı kaldığı ve bugün toplam su rezervinin 120 milyon metreküp (yüzde 41,3) olduğu belirtildi. Raporda, 2027-28 dönemi için sistemin (kullanılması gereken ve rezerv tutulması gereken su dengesi) tamamen çökmemesi için sulama suyunun çok düşük düzeyde kalması gerektiğine vurgu yapıldı.