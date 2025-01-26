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Gazete yabancılara yönelik saldırıların özellikle Limasol’da muazzam oranlara ulaştığını da ekledi.

Baf'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

Baf'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

Gençlerin olay yerini terk ettiğini, hafif yaralanan kadının ise tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığını yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Haravgi gazetesi Limasol’da geçen perşembe akşamı geç saatlerde elektrikli scooter kullanan yabancı uyruklu 50 yaşındaki bir kadına motosikletli iki gencin yaklaşarak kadının çantasını çaldığını, saldırı esnasında kadının scooter’dan düşerek yaralandığını kaydetti.

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