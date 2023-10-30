Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Ekim 2023 tarihinde Akıncılar'da zanlının kullanımında bulunan Isuzu Kamyonet ile Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeyen ithali yasaklanmış Ascenso marka 2 adet traktör ön lastiği ile 2 adet arka lastiklerini tasarrufuna alarak Aslanköy'de bulunan işyerine götürdüğü esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, lastiklerin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında lastikleri Akıncılar'da köyün girişinde tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini kaydetti.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, lastiklerin ithalinin yasak olmadığını ancak gümrüğe beyan edilmediğini, bu nedenle zanlı aleyhine gümrüksüz mal tasarrufu suçlaması getirildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, yargılanıncaya değin serbest kaldı.