Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Oyunlar ve Kumarhaneler Denetleme Kurumu” Yönetim Kurulu Başkanı Pieris Huridis’in komite toplantısında yaptığı konuşmada, Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve şube statüsünde olduğu için kısıtlı alana sahip bir kumarhane bulunduğunu, bu şartlarda KKTC’dekilerle rekabet edilemeyeceğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Huridis, KKTC’de 30 kumarhane olduğunu, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 30 tane daha açılmasının beklendiğini iddia ederek Güney Lefkoşa’daki kumarhanenin büyük olmadığını, bu yüzden KKTC’dekilerin tercih sebebi olabileceğini ifade etti.

Huridis, söz konusu kumarhanenin büyütülmesi gerektiğini de altını çizdi.

Huridis ayrıca, Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerin en büyük müşterilerinin İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs içerisinden olduklarını da sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise, Güney Lefkoşa’da şube şeklindekinin yanı sıra bir de büyük kumarhane açılmasının gündeme geldiğini iddia etti.

Limasol’daki ana kumarhanenin dahi bekleneni veremediği iddiasında da bulunan gazete, Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerin en iyi müşterilerinin ise İsrail, Kıbrıs, Birleşik Krallık, Almanya, Yunanistan ve Ermenistan vatandaşları olduklarını savundu.