Dikelya bölgesindeki Ksilofagu, Ksilotimbu ve Ormidia köylülerinin, bölgeyle ilgili kentsel planlama ve kalkınma konularında devam eden gecikme nedeniyle dün Dikalya İngiliz üssü önünde protesto eylemi düzenlediği bildirildi.

Haravgi, bölge köylülerin taleplerinin Siyasi Beyan ve kentsel planlama bölgelerinin gözden geçirilmesi ve Ksilofagu taşocağının üs sınırları içerisine genişlemesi olduğunu yazdı.

Habere göre, üs makamlarına muhtıra veren bölge köylüleri ciddi sosyal, ekonomik ve kalkınma sıkıntıları içerisinde olduklarını ve ikinci sınıf vatandaş gibi iki farklı merciden izin almak zorunda kalmaya dayanamadıklarını belirterek bağlayıcı kararlar alınmasını talep ettiler.