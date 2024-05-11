Kıbrıs'ta gözlemlenen yüksek toz konsantrasyonları nedeniyle, halkı ve özellikle de savunmasız nüfus gruplarını (çocuklar, yaşlılar ve hastalar) bu durum geçene kadar açık alanlarda hareket etmekten kaçınmaya çağırdı.

Rum Çalışma Bakanlığı, bugünkü duyuruda, tozun insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek küçük boyutlu solunabilir parçacıklar içerdiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, açık alanlarda bulunan çalışanlar için koruma önlemlerinin kullanılmasını tavsiye etti.

Rum Çalışma Bakanlığı’nın sabah saat 08.00'de sunduğu saatlik değerler tablosuna göre toz seviyesi metreküp başına 50 mikrogram seviyesinin oldukça üzerinde…

Buna göre, Lefkoşa'da 652,3 mikrogramg/m3, Limasol'da 218 mikrogram/m3, Larnaka'da 919,8 mikrogram/m3, Paralimni'de 334,5 mikrogram/m3, Baf'ta 167,6 mikrogram/m3 şeklinde ölçüm yapıldı.