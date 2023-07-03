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Habere göre İngiliz Üsleri polisi olayı araştırırken çocuğun, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Çarpışma sonucunda darbe alarak suya düşen çocuğun, olay sonrasında Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazan gazete, çocuğun gece saatlerinde ise öldüğünü belirtti.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı

Kız çocuğunun, babasının kullandığı jet skide olduğunu belirten gazete, diğer jet skinin ise annesi tarafından kullanıldığını yazdı.

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