Limasol -Lefkoşa ana yolunda dün, iki ağır vasıtanın çarpışması sonucu araçların alev aldığı ve bu durumun kaosa yol açtığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, polisten elde ettikleri bilgiye dayanarak damperli kamyon ile yakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu tankerin alev aldığını yazdılar.

Her iki araç sürücüsünün yaralandığını yazan gazete polisin, kazanın meydana geliş koşullarını da araştırdığını belirtti.

Habere göre kaza nedeniyle Limasol-Lefkoşa yolu saat 11.30-15.45 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Limasol’a yönelik trafik dün 15.45’te açılırken, Lefkoşa yönü ise dün akşam geç saatlere kadar kapalı kaldı.

Fileleftheros gazetesi ise sürücülerden birinin durumunun ağır olduğunu yazdı.