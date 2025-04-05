Polis, 03.04.2025 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da 1. Derece Askari Yasak Bölge olan Metehan Kara Giriş Kapısında KKTC'de turist olarak bulunan D.F'ninyetkili makamdan izin almaksızın GKRY'ye geçiş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün saat 19:15 raddelerinde Metelan Kara Giris Kapısına geri geldiği bir sırada tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, ülkemizde turist olarak ilk kez geldiğini belirtti. Polis memuru, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin Türkiye'ye devlet memuru olduğunu, farkında olmadan söz konusu suçu işlediğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ispat_vucut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 300 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.