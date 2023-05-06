Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lokmacı Sınır Kapısı’nda, T.A.Y.S. (E-24), GKRY bölgesine geçiş yapmak için tasarrufunda bulunan ve kendi adına düzenlenmiş sahte Ukrayna pasaportunu görevli memura vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırmaya teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Yine dün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda A.P. (E-73), GKRY bölgesine geçiş yapmak için tasarrufunda bulunan ve kendi adına düzenlenmiş sahte Macaristan pasaportunu görevli memura vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırmaya teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.