Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in çözüm fırsatlarını sürekli havaya uçurmasına dünyanın artık müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

KTİMB Başkanı Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kararı, mülkiyet konusunda Taşınmaz Mal Komisyonu'nu (TMK) işaret etti. Mülkiyet konusunda yapılması gerekenlerle ilgili iki tarafa da doğru mesajı verdi. Mülkiyet konusu, TMK aracılığıyla çözümlenecek. İki tarafın ve BM Kararlarının ön gördüğü iki bölgeliliğe hizmet eden en doğru çözüm modelidir. Hristodulidis'in çözüm istermiş gibi görünerek çözüm fırsatlarını sürekli havaya uçurmasına dünya artık müdahale etmeli. Adam çıldırmış gibi. Şimdi de Kıbrıslı Türklere kırmızı bülten çıkararak çözüm zemininin en önemli aktörü olan Kıbrıs Türkünü incitmeyi hedefliyor.”