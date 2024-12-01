Polis açıklamasına göre Oğuz Bidar (E-70) yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet ile Güzelyurt-Lefke ana yolunda çift şeritli yolda banket içinde ters yöne Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı.
Saat 19.00 sıralarında, yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.