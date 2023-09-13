Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Çıkan haberlerden sonra ünlü şarkıcı Hadise, boşanma haberini Instagram hesabından şu açıklamayla duyurmuştu: Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. Son dönemde hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Pembe renkte uzun bir elbise tercih eden Hadise'nin tatil tarzının bedeli dudak uçuklattı. Şu sıralar tatilde olan şarkıcı Hadise, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan ünlü şarkıcının tatilde giydiği elbisesinin fiyatını duyanlar şaştı kaldı. Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbsenin 2955 dolar yani yaklaşık olarak 79.473,84 Türk Lirası olduğu öğrenildi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, eski evliliğiyle geçtiğimiz aylarda tekrar gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları geçtiğimiz aylarda iddia edildi.

Barışma haberlerinin ardından aynı hafta Hadise cephesinden ilk yalanlama haberi gelmişti. Bir magazin programına açıklama yapan Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtildi.