ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, geçtiğimiz günlerde dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı. Türkiye’den Güler Sabancı’nı yer aldığı listeye giremeyenler için Forbes ikinci bir liste yayımladı.

Forbes, listede yer almasa da etkileri artan kadınları belirledi. Listede yer alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için en önemli sınavın Türkiye'de uzun süredir yüksek seyreden enflasyon olduğu belirtildi.

Erkan'ın, Goldman Sachs'ta çalıştığına dikkat çekilirken Erkan'ın TL'ye olan tüketici ve yatırımcı güvenini yeniden yukarı çekmeyi hedeflediği yazıldı.