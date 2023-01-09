Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 - 16 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu sonraki günlerde ise sağanak yağışlı olacak.

Evkaf, Kadın Sığınma Evi’ne Sürdürdüğü Yardımlara Devam Ediyor Evkaf, Kadın Sığınma Evi’ne Sürdürdüğü Yardımlara Devam Ediyor

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece, diğer   günlerde ise 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Doğu yönlerden      orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Çarşamba günü fırtına şeklinde esecek.