ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 36. güne girilirken, Tahran yönetiminin iki ABD savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması savaşta yeni bir eşiğe işaret etti. ABD basını, olayda iki mürettebatın kurtarıldığını, bir personelin ise kayıp olduğunu bildirdi

SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ, HELİKOPTER VURULDU

İran, bir F-15E savaş uçağının Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletleri üzerinde, bir A-10 uçağının ise Basra Körfezi’nde düşürüldüğünü duyurdu.

ABD’ye ait bir Black Hawk helikopterinin de arama kurtarma operasyonu sırasında İran ateşiyle vurulduğu ancak uçuşuna devam edebildiği öne sürüldü.

Tahran, uçakların “yeni ve gelişmiş bir hava savunma sistemi” ile düşürüldüğünü açıkladı. Bu durum ABD’nin İran’ın hava savunmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişti.

Tahran’da çok sayıda kişi, düşürülen uçakları “büyük askeri başarı” olarak nitelendirerek sokaklarda kutlama yaptı.

3 Nisan tarihinde İran'ın güneyinde uçan bir ABD uçağı ve ardından iki helikopter görülüyor.

DİPOMASİ BİR KEZ DAHA ÇIKMAZDA

İran basını, Tahran yönetiminin ABD’nin 48 saatlik ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. ABD tarafı ise bu iddiaya ilişkin yorum yapmadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington yönetimini “ikiyüzlülükle” suçlayarak ABD’nin diplomasi konusundaki samimiyetini sorguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı “Taş Devri’ne bombalama” tehdidini “büyük bir savaş suçu niyetinin açık ifadesi” olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu tarafsız kalmamaya çağırdı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE SON DURUM

Savaşın etkisi Körfez ülkelerinde de hissedildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki bir gaz tesisinde düşen enkaz parçaları nedeniyle çıkan yangında bir Mısır vatandaşı hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Kuveyt, İran saldırılarının bir petrol rafinerisi ve tuzdan arındırma tesisini vurduğunu açıklarken, Tahran su tesisini hedef aldığı iddiasını reddetti. Bahreyn’de ise bir İran İHA’sının parçalarının yerleşim alanına düşmesi sonucu dört kişi yaralandı, bazı evler zarar gördü.