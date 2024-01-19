Acil Durum Hastanesi'nde hizmet veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Göz Servisi'nde 25 Gauge ile tedavi uygulaması başladı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Göz Servisi'nde vitreoretinal cerrahi alanında başarılı operasyonların yapıldığını açıkladı. Dinçyürek, sağlıktaki her branşta güncel teknolojiyi kullanarak hastalara daha üst kademede sağlık hizmeti sunmak için çabalarının devam ettiğini söyledi.

Göz Servisinin yaptığı ameliyatları bir basamak daha ileri götürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Dinçyürek, başta Göz Servisi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GÖZ SERVİSİ SORUMLU DOKTORU FİRÜZAN BARDAK, GÖZ SERVİSİ'NDE

Vitreoretinal cerrahi alanında yaptıkları uygulama ile özellikle özel durumlarda tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için daha iyi bir tedavi seçeneği sunulduğunu, 2017 yılında Vitreoretinal Cerrahi donanımının gelmesiyle birlikte 2018 yılından bu yana bu ameliyatların yapıldığını belirtti.

Bardak, bu süreç içerisinde daha önce sevk edilmek zorunda kalınan hasta oranının %80 kadar azalarak %20'ye düşürüldüğünü, hastaların daha hızlı ve etkili bir iyileşme süreci geçirmelerini sağladıklarını belirtti.

Bardak, Vitreoretinal Cerrahide uygulanan yöntemle hastaların şikayetlerini azaltarak daha konforlu bir tedavi süreci sunulduğunu, özelde maliyeti yüksek olan bu ameliyatın devlet hastanesinde başarıyla yapıldığını vurguladı.

Ülkemizde vitreoretinal cerrahi alanındaki hizmetleri Prof. Dr. Tansu Erakgün'ün katkılarıyla birlikte gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Bardak, Vitreoretinal cerrahinin gözün vitreus jelini ve retina tabakasını etkileyen hastalıkların tedavi edildiği bir cerrahi dalı olduğunu kaydetti.

Bardak, bu yöntemin göz sağlığını etkileyen ciddi sorunları tedavi etmeyi amaçladığını, 23 gauge ile başlanan tedavilerin 2024 yılının ilk ayından itibaren 25 gauge kullanılarak daha hassas ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandığını belirtti.

VİTREORETİNAL CERRAHİ NEDİR?

Vitreoretinal cerrahi, gözün arka kısmındaki vitreus jelini, retina tabakasını ve bu bölgedeki diğer yapıları ilgilendiren cerrahi bir müdahaledir. Göz içerisindeki saydam jel olan vitreusun alınması, retina yırtıklarının onarılması, makula deliklerinin kapatılması gibi çeşitli durumları içerir. Bu cerrahi, göz hastalıklarının tedavi edilmesi ve görme fonksiyonlarının iyileştirilmesi amacıyla uygulanır.