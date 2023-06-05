Dışişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Çavuşoğlu ve Fidan, birbirine çiçek takdim etti.

Daha sonra Çavuşoğlu'ndan görevi devralan Fidan, burada yaptığı konuşmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ardından Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı kendisine gösterdiği güven ve takdir için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmanın kendisi için bugünü ayrıca önemli kıldığını belirterek, Çavuşoğlu ile arkadaşlığının Bilkent Üniversitesindeki yüksek lisans yıllarına dayandığını söyledi.

"MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUNU İLERLETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kendisinin MİT Başkanlığı, Çavuşoğlu'nun ise bakanlığı döneminde çok büyük ve zorlu görevleri birlikte üstlendiklerine işaret eden Fidan, "Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak, her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Fidan, "Yine benim için bugün önemli bir husus, 2003 yılında TİKA başkanlığına atanmamla başlayan, son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum, pek çok mensubunu ismen tanıdığım Hariciyemizin sorumluluğunu almaktır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Hariciye Teşkilatının temellerinin atılmasının 500'üncü yıl dönümünde Dışişleri Bakanlığına katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde, devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan, milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin."



ÇAVUŞOĞLU, GÖREVİNE VEDA ETTİ

Çavuşoğlu da devir teslim törenlerinin devlet için çok kıymetli bir gelenek olduğunu belirterek, "Hem bir vedadır hem de makam kim olursa olsun devlette devamlılığı gösterir, devletin bayrak yarışıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkiler okumaya memleketi Alanya’da bir lise öğrencisiyken karar verdiğini aktaran Çavuşoğlu, "O günlerde hain terör örgütleri diplomatlarımızı şehit ediyor, her gün acı bir habere uyanıyorduk. Ancak şunu da görüyorduk, Türk hariciyesi bir an bile tereddüt, korku, tedirginlik göstermiyordu. Bayrak bir büyükelçiden bir büyükelçiye, bir başkonsolostan, bir memurdan diğerine geçiyor. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi temsil şerefine nail olmak istedim." diye konuştu.

"Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bu yıl 500'üncü yıl dönümünü kutluyoruz ancak şu da bir gerçek ki Türk'ün olduğu yerde, her yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır." diyen Çavuşoğlu, görevi boyunca büyük bir şerefle çalıştığını vurguladı.

Çavuşoğlu, şimdi bayrağı devretme sırası olduğunu dile getirerek, "8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ve MİT'in çalışma ilkeleri ve kurum kültürü itibarıyla birbirine benzeyen, büyük Türk milletinin hizmetkarı iki güzide kurum olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"En zor coğrafyalarda, en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik. Kendisinin idaresinde Türk Hariciyesi, Türkiye'nin küresel aktör konumunu pekiştirme yönündeki yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir. Ben de her zaman Bakanlığımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı boyunca kendisine omuz veren tüm mesai arkadaşlarına, Türk Hariciyesinin her bir neferine, topyekün diplomasi icra ettikleri tüm kurumlara, iş dünyasına, özellikle de öğrencilere, bütün vatandaşlara, eşi Hülya Hanım ve kızı Eylül İrem'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Birlikte yürümekten şeref duyduğum sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdi görevimiz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun." dedi.