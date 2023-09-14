Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan, görüşmede Kıbrıs meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.

Birleşik Krallık’ın Kıbrıs'a garantör ülke olarak önemli bir konumu bulunduğunu, bununla bağlantılı konular ve son dönemde Ada'da yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanları olduğunu ifade eden Fidan, “Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz (Tahıl) Girişimi'nin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımızla gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz" diye konuştu.