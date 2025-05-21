Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında düzenlenen TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan burada yaptığı konuşmada, Zirve'nin ilk kez bir gözlemci üyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemde Türk dünyası olarak iş birliğini bölgesel sahiplenme anlayışıyla her geçen gün geliştirdiklerine değinen Fidan, "Bu yönde adımlar atarken, büyük Türk Dünyası'nın birer parçası olduğumuzu daima hatırda tutmamız ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, Aile Meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN İSRAİL'E KARŞI ETKİLİ VE KARARLI ADIMLAR ATMASI ÖNEM TAŞIMAKTA"

Bakan Fidan, Karabağ konusunda diğer TDT ülkeleriyle birlikte en güçlü şekilde Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceklerini belirtti. Filistin'de sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılmasının ve Filistinlilerin tehcirler tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fidan, "Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır" dedi. Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda Türkiye'nin de diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler elde ettiklerini belirten Fidan, "Bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz" diye konuştu. Fidan konuşmasında, "Türk Dünyası’nı ilelebet payidar kılacak güçlü irade, bu masanın etrafındaki tüm dostlarımızda ziyadesiyle mevcuttur" dedi.