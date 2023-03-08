Daha önce kaptanlığını da üstlendiği Suriye Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Ahmed el-Saleh, 2 gole imza atmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi talebini yineledi

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi talebini yineledi

Federasyondan yapılan açıklamada, Suriye 1. Futbol Ligi'nde El-Jaish ile El-Wathba takımları arasında geçen hafta oynanan maç sırasında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle hakeme fiziksel saldırıda bulunan ve hakaret eden Ahmed Al-Saleh hakkında açılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.