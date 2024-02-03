Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

"OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞILMAMIŞTIR"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.