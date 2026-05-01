Konuya ilişkin açıklama yapan Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, partinin toplumun ve farklı siyasi kesimlerin ilgi odağında bulunan, yükselişte olan bir siyasi yapı olduğunu belirtti.

Alas, bu tür haberlerin siyasette ilk kez yaşanmadığını ve son da olmayacağını ifade ederek, Halkın Partisi’nin görüşme talebinde bulunan herkesle diyalog kurduğunu kaydetti.

Partinin iktidara talip bir siyasi yapı olduğunu vurgulayan Alas, bu nedenle toplumun tüm kesimlerini adil, eşit ve tarafsız şekilde yönetme anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Açıklamada, Halkın Partisi’nin görüştüğü herkesin parti adayı olacağı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığı belirtilerek, Genel Başkanın herkesle görüşmesinin doğal olduğu ancak bunun adaylık teklifi şeklinde yorumlanmasının doğru olmayacağı ifade edildi.