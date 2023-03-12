Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent de depremzedelere yardım etmek için seferber olan isimler arasında bulunuyor.

Haluk Levent, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım götüren ve süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Haluk Levent, Adana’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu: Dün yaşanan 4.1 depreminden sonra Adana tedirgin oldu. Bilim insanları şu zamanda bu tür küçük depremlerin doğal olduğunu söylüyor. Bazı hesaplar 'Şu gün, şu saatte Adana yıkılacak' yazıp halkı daha da endişelendiriyor. WhatsApp gruplarına giriyorlar. Kötülük her yerde, kanmayın.

Haluk Levent, ayrıca "Ve evleri orta - ağır hasarlı vatandaşların tek derdi fahiş kira fiyatları... Deprem şehrinde bile fiyatlar uçmuş durumda. 'Başkası zam yaptı ne yapalım biz de yapıyoruz' diyen ev sahipleri en azından bir yıl bekleyebilirdi. Bu tweeti okuyan ev sahipleri bana hak verirler umarım" ifadelerini kullandı.

"AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ"

Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda da AHBAP Derneği'nin depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs vereceklerini açıklamıştı.

Haluk Levent, AHBAP Derneği olarak aldıkları kararı "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır" sözleriyle duyurmuştu.