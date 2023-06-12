Türkiye'nin en ünlü tatil yerlerinden Bodrum, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Her yıl tartışmalara neden olan kentteki fiyatlar, bu yıl da gündeme oturdu. Haziran itibarıyla güncellenen yiyecek içecek fiyatları, görenleri şaşkına çevirdi.

OTELİN GECELİĞİ 50 BİN TL

Bodrum'da bu yıl tek gecelik otel fiyatları 50 bin TL'ye kadar yükselirken, beach clublara giriş ücretleri de 250 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

LAHMACUN 450, HAMBURGER 600 TL

Geçtiğimiz yıl plajlardaki lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun fiyatı ise bu yıl 450 TL'ye yükseldi. Tatilcilerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunan hamburger fiyatı ise 600 TL'ye çıktı.

AYRAN 190, ÇAY 50 TL

En çok tercih edilen tatlılar arasında gelen tiramisu bin 250 TL olurken, içeceklerde ise, ayran 190 TL, Çay 50 TL olarak ön plana çıktı.