Harmancı, paylaşımında, yat aldığı ve üzerinde fazladan zodiac bulunduğu gerekçesiyle zodiac’ı satmak istediği yönünde gemi kaptanları aranarak birçok kişiye ulaşıldığını belirtti.

Söz konusu girişim kapsamında sevgili Tekin Birinci’ye de ulaşıldığını ifade eden Harmancı, ilgili kişinin detayları ve hesap numarası bilgilerini aldığını, tüm bilgilerin polise iletildiğini ve şikâyetçi olduklarını açıkladı.

Harmancı, “Benim veya kurumun adına kimsenin sizlerden talep ettiği bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz” uyarısında bulundu.

Açıklamasını esprili bir notla tamamlayan Harmancı, “Not: Gemi de yok, gemicik de yok, sandal da yok” ifadelerini kullandı.