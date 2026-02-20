Ataoğlu mesajında, turist rehberlerinin turizmin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, ülkenin tarihini, kültürünü ve doğal zenginliklerini dünyaya doğru ve etkili şekilde anlatan kültür elçileri olduklarını ifade etti. Dünya Turist Rehberleri Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ataoğlu, KITREB’in 49. kuruluş yıl dönümünü de gururla selamladıklarını kaydetti.

Rehberlerin yalnızca ziyaretçilere yol gösteren profesyoneller olmadığını vurgulayan Ataoğlu, kültürün korunması, doğru tanıtılması ve turizm kalitesinin yükselmesine sağladıkları katkının büyük önem taşıdığını belirtti. Turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından rehberlerin özverili çalışmalarının her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin yarım asra yaklaşan tecrübesinin mesleki standartların gelişmesine ve hizmet kalitesinin artmasına önemli katkılar sağladığını belirten Ataoğlu, bu birikimin önümüzdeki yıllarda da sektöre güç katmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Ataoğlu, başta Birlik yönetimi ve üyeleri olmak üzere tüm turist rehberlerinin Dünya Turist Rehberleri Günü’nü kutlayarak, 49. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve ülke turizmine sağladıkları katkılar için teşekkür etti.