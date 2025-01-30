Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu “18. Saat” adlı programa katılarak, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda açıklamalarda bulundu.

LTB Başkanı Harmancı, Metehan Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 3,5 milyon KKTC yurttaşı olmayan insanın geçiş yaptığını kaydederek, Lefkoşa'da olabilecek her noktada geçiş kapısı istemlerini uzun zamandır dile getirdiklerini ifade etti.

Rum tarafıyla sınır kapıları ile yapılan görüşmelerde yakalanan ivmenin bir yere varması temennisinde bulunan Harmancı, karşılıklı geçişlerin rahatlatılması gerektiğine dikkat çekti.

Harmancı, ilgili tarafların konuya iyi niyetle yaklaşması gerektiğine de vurgu yaparak, transit geçişler konusunda ise eğer bir güvenlik açığı varsa, bunun karşılıklı alınabilecek önlemlerle masada tartışılması gerektiğine dikkat çekti.

KARAVEZİRLER: “BEN IŞIK GÖRÜYORUM”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ise, Haspolat ve Akıncılar kapısının açılması noktasında sürecin hızlandığını ifade ederek, konu ile ilgili iki taraf arasında 10 Şubat'ta bir görüşme gerçekleştirileceğini belirtti.

Karavezirler, "Süreç hızlandı ben bir ışık görüyorum... Eylül gibi kapılar açılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özellikle Akıncılar Kapısı’nın açılması ile ‘çıkmaz köy' konumunda olan Akıncılar'ın bu pozisyonundan çıkacağına vurgu yapan Karavezirler, köyün hayat bulacağını kaydetti.