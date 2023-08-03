Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde meydana gelen harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik olarak artırılan denetimler çerçevesinde; 02.08.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç ayrı adreste yapılan aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilogram ağırlığında harnup tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında, İ.O.(E-55), S.T.(E-47), H.T.(E-42) ve H.T.(E-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

