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2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğretmen sendikalarının eylemi ve grevi nedeniyle final sınavları yapılmadan, vize sınavlarındaki notlar baz alınarak karne verildi ve bin 300’ü aşkın öğrenci sınıfta bırakıldı.



Bakanlar Kurulu tarafından alınan ek bütünleme kararını eleştiren UBP Milletvekili Hasan Küçük, konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’a konuştu.

Bir eğitimci olarak alınan kararın alınabilecek en yanlış karar olduğunu ifade eden Küçük, “Bir eğitimci olarak alınan karar için ailelerden ve çocuklardan özür dilerim. Alınan bu kararı Hasan Küçük olarak protesto ediyorum. Böyle bir karardan hicap duyarım. Çocukların geleceği ve psikolojileri ile oynanmıştır. Eğitim psikolojisinde böyle bir şey olamaz olmaz. Çocukların hayatları ve gelecekleri siyaset adına heba edilmiştir. Yazıklar olsun çok üzüldüm. Kimse ile fikir alışverişi yapılmadan alınan bu karar birçok çocuğu eğitim sisteminin dışında bırakacaktır. Alınan bu kararı protesto ediyorum. Ailelerin ve çocukların yanındayım” ifadelerini kullandı.