Lapta’da gerçekleştirilen Hasat operasyonu sonucunda “Hintkeneviri Ziraat ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Rus vatandaşı zanlı O.K. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı O.K’nin uyuşturucu ‘ziraat’ ve ‘tasarruf’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, önceki gün ihbar üzerine zanlının Lapta’da kaldığı siteye baskın düzenlendiğini, evde birçok noktada arama gerçekleştiğini kaydetti.

Polis, zanlının yatak odasında kurduğu aydınlatma ve ısıtma düzeneği saksılar içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ifade etti.

Yanaroğlu, evde yapılan aramada saksılar içerisinde boyları 60 ile 65 santim arasında değişen 630 gram ağırlığında kenevir bitkisi ele geçirdiklerini belirtti.

Mutfakta bulunan buzdolabında arama gerçekleştiğini ifade eden Yanaroğlu, saklama kabında 240 gram hintkeneviri, yine üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, hassas terazi ve bir miktar hintkeneviri tohumu bulunduğunu aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ele geçirilen miktarın külliyatlı olduğunu, zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.