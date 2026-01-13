-Özel Haber-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Programda ilk olarak asgari ücret konusuna değinen Hasipoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecine ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yılda iki kez toplandığını hatırlatan Hasipoğlu, komisyonun belirli kriterleri baz alarak çalışmasını yürüttüğünü ifade etti.

“168 bin aktif sigortalı çalışan var”

Yapılan değerlendirmeler sonucunda asgari ücret artış oranının yüzde 18,39 olarak belirlendiğini ve rakamın net 53 bin 738 TL brüt 60 bin 618 TL’ye yükseldiğini açıklayan Hasipoğlu, ülkede 168 bin aktif sigortalı çalışan bulunduğunu vurguladı. Bu sayının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, bakanlığın en önemli görevlerinden birinin yerli iş gücünü desteklemek ve geliştirmek olduğunu söyledi.

“Yabancı işçileri ayırmıyoruz”

Bazı sektörlerde çalıştıracak işçi bulmakta zorluk yaşandığını dile getiren Hasipoğlu, bu noktada ayrımcılık yapılmadığını ve bunun ülke ekonomisinin bir ihtiyacı olduğunu belirtti. Yabancı işçilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, yabancı bir çalışan için asgari ücretin brüt yaklaşık bin 200 Euro seviyesine geldiğini söyledi. Bu rakamın, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancıların aldığı maaşlarla kıyaslandığında yüksek olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bazı ülkelerde yabancı işçilerin 300–500 dolar gibi ücretlerle çalıştırıldığını belirtti. Bu nedenle yabancılara ayrımcılık yapıldığı yönündeki eleştirileri kesin bir dille reddettiğini ve verilen ücretin yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Yabancı çalışan sayısı 86 bin”

Sigortalı çalışanların dağılımına da değinen Hasipoğlu, 168 bin sigortalı çalışanın 86 bininin yabancı olduğunu açıkladı. Yabancı çalışan sayısının 2023 yılında 54 bin 373, 2024 yılında 72 bin, 2025 yılı itibarıyla ise 86 bin seviyesine ulaştığını belirtti.

Yabancı çalışanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade eden Hasipoğlu, bu kişilerin kazançlarının bir kısmını ülkelerine göndermelerinin doğal olduğunu söyledi. Yabancı çalışanların ortalama 500 Euro’yu ülkelerine göndermesiyle ülkeden bir para çıkışı olduğunu ancak bunun engellenemeyeceğini belirten Hasipoğlu, bunun serbest piyasa koşullarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Vatandaşın emeğinin karşılığını dilediği gibi harcama hakkı olduğunu söyledi.

“Asgari ücrete ek destek fon kaynaklarından”

Yerli iş gücünü desteklemek amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin üzerine yapılacak ödemenin İstihdamı Destekleme Fonu’ndan karşılanacağını ifade etti. Bu fonun, vatandaşın ihtiyat sandığındaki parası olmadığını, ayrı bir fon olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını vurguladı. Bu uygulamanın, asgari ücret konusunda ilk kez bu kadar büyük çaplı hayata geçirildiğini belirten Hasipoğlu, hem işverenin etkilenmemesinin hem de işçinin hayat pahalılığı (HP) altında ezilmemesinin hedeflendiğini söyledi.

“Destek tutarı doğrudan işçinin hesabına yatırılacak”

Yapılan düzenleme ile asgari ücretliye 12 bin TL’lik bir artış sağlandığını ve bunun toplamda yüzde 22,98’lik bir artışa denk geldiğini ifade eden Hasipoğlu, memurlara yapılan artışın yüzde 21,66 olduğunu hatırlattı. Bu uygulama ile asgari ücretliye yapılan artışın memur artışının da üzerine çıktığını vurguladı. Destek tutarının doğrudan işçinin hesabına yatırılacağını belirten Hasipoğlu, uygulamanın bu şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

“İşçinin talep ettiği oranın üzerine çıktık”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki sürece de değinen Hasipoğlu, işçi tarafının hayat pahalılığı oranını talep ettiğini, işveren tarafının ise yüzde 18,39 oranını önerdiğini aktardı. Hükümet olarak, işçi tarafının talep ettiği oranın da üzerine çıkıldığını ve bunun bu tarihe kadar yapılan toplantılarda bir ilk olduğunu ifade etti.

“Dijital Etiket Uygulaması hayat pahalılığını düşürecek”

Hayat pahalılığı oranında herkesin memnun edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Hasipoğlu, asıl önemli olanın hayat pahalılığını denetim altına almak olduğunu vurguladı. Bu noktada dijital etiket uygulamasının, hayat pahalılığının düşürülmesinde etkin bir rol oynayacağını belirtti.

“Başbakan çok önemli bir adım attı veriler güncelleniyor”

Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Başbakan tarafından tüketici fiyat endeksiyle ilgili önemli bir adım atıldığını hatırlatan Hasipoğlu, bu oranların yıllardır güncellenmediğini ve halen 2012 yılı hane halkı verilerine göre asgari ücretin belirlendiğini söyledi. Şu anda hane halkı verilerinin güncellendiğini ifade eden Hasipoğlu, bir sonraki görüşmelerde 2025 yılı verilerine göre yeni asgari ücretin belirleneceğini ve çok daha güncel bir veri setine sahip olunacağını sözlerine ekledi.

Asgari ücret tespit sürecinde işverenden alınan verilerin yanı sıra İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Örgütü’nden gelen verilerin de dikkate alındığını belirten Hasipoğlu, bu verilerin güncel değerlerle hazırlanmasının yıllardır yapılmadığını söyledi. Mevcut hesaplamaların eski verilere dayandığını ifade eden Hasipoğlu, bu durumun asgari ücretin sağlıklı biçimde belirlenmesini zorlaştırdığını kaydetti.

“Başbakanın çağrısı çok önemli umarım muhalefet destek verir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanın “Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim” yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanın çağrısının son derece önemli olduğunu dile getiren Hasipoğlu, söz konusu düzenlemenin hayata geçebilmesi için ana muhalefetin de destek vermesi gerektiğini vurguladı.

“Yabancı işçilerin yarısı TC, yarısı üçüncü ülke vatandaşı””

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ülkedeki yabancı işçi sayısı ile yerli istihdamı desteklemeye yönelik prim ve teşvik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 86 bin yabancı çalışan bulunduğunu belirten Hasipoğlu, bu rakamın ciddi bir seviyede olduğuna dikkat çekti. Yabancı çalışanların yüzde 50’sinin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yüzde 50’sinin ise üçüncü ülke vatandaşı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu durumun nedeninin belirli sektörlerde çalışacak KKTC vatandaşı bulunamaması olduğunu söyledi. Bunun işverenler açısından bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, devlet olarak bazı sektörlere destek verdiklerini ancak önceliklerinin her zaman yerli iş gücü olduğunu kaydetti. Hasipoğlu, kendi gençlerini işsiz bırakmayacak şekilde yeni iş olanakları ve teşvikler yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

“Yerli istihdam için teşvikler artırıldı”

Yerli istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen prim ve teşvik uygulamaları hakkında da bilgi veren Hasipoğlu, erkek çalışanlar için yüzde 80, kadın çalışanlar için ise yüzde 100 prim desteği sağlandığını söyledi. Özellikle kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirten Hasipoğlu, bir kadının yeni bir iş kurması halinde tüm sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti. Bu uygulamadan ciddi anlamda olumlu sonuçlar alındığını da sözlerine ekledi.

2025 yılı içerisinde sağlanan teşviklere ilişkin rakamları da paylaşan Hasipoğlu, girişimcilere yönelik teşviklerin 191 milyon TL, basın-yayın teşviklerinin 15 milyon TL olduğunu açıkladı. Girişimci basın desteği kapsamında 352 bin TL, engelli istihdam teşviki için 1 milyon 517 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

En büyük kalemin sosyal sigorta prim desteği olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bu kapsamda 2 milyar 177 milyon TL destek sağlandığını söyledi. Devletin, iş yerlerinin sigorta primlerinin yarısını karşıladığını ve bunun aylık yaklaşık 250 milyon TL’ye denk geldiğini ifade eden Hasipoğlu, bu desteklerin tamamının yerli istihdamı korumak ve artırmak amacıyla uygulandığını ve fon kaynaklarından karşılandığını belirtti.

Ayrıca küçük esnafa yönelik 16 milyon TL’lik prim desteği sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, kadınlara yönelik mesleki eğitim projesi kapsamında da 2 milyon TL’lik bir katkı sunduklarını söyledi.

Tüm bu kalemler bir arada değerlendirildiğinde, toplamda 3 milyar 154 milyon TL’lik prim ve teşvik desteği sağlandığını açıklayan Hasipoğlu, hükümetin temel hedefinin yerli istihdamı güçlendirmek, kadınları ve gençleri iş hayatına kazandırmak ve sürdürülebilir bir istihdam yapısı oluşturmak olduğunu vurguladı.

“Malulen maaşlara yüzde 21,66 artış yapıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, malulen maaşlar ve engelli katkıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, mevcut yasa gereğince malulen maaşların hayat pahalılığı (HP) oranına endeksli olduğunu belirterek, bu artışların kamu çalışanlarına uygulanan HP oranına göre yapıldığını söyledi. Bu çerçevede malulen maaşlara yüzde 21,66 oranında artış uygulandığını ifade eden Hasipoğlu, söz konusu oranların daha da artırılması yönünde bir çalışma başlatılmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Asgari ücretin 52 bin TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, malulen emeklilik ödemeleri ile sosyal yardımların ve engellilere yapılan katkıların farklı kurumlar tarafından karşılandığını vurguladı. Engellilere yönelik sosyal yardımların Maliye Bakanlığı tarafından ödendiğini, malulen emeklilik ödemelerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığını belirtti.

Bu nedenle sürecin yalnızca kendi bakanlıklarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Hasipoğlu, konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını söyledi. Engellilere yönelik ödemelerde oluşan farkın mutlaka yansıtılması gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, bu konuda Maliye Bakanı ile birebir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan ödemelerin teknik olarak maaş değil, katkı niteliği taşıdığına dikkat çeken Hasipoğlu, maaş ile katkı arasında doğal olarak bir fark oluştuğunu ifade etti. Bu farkın azaltılması için ellerinden gelen tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Hasipoğlu, maluliyet ve engellilik konularının ayrı ve hassas başlıklar olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, maluliyet ve engellilikle ilgili mevzuat ve destek çalışmalarının yeniden güncelleneceğini, bu alandaki düzenlemelerin önümüzdeki dönemde ele alınacağını sözlerine ekledi.

“İhtiyat Sandığı’nın büyüklüğü 35 Milyar TL”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın toplam büyüklüğünün 35 milyar TL olduğunu belirtti. Bu tutarın 20 milyar TL’sinin mevduatlardan, 2,5 milyar TL’sinin ise menkul ve gayrimenkul varlıklardan oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, 11 milyar TL’nin Maliye’den alacak kapsamında bulunduğunu kaydeden Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu vurguladı.